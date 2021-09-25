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ياسمينا العلوني ترد على أخبار ارتدائها الحجاب

محمد عباس
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 2:49 م
نفت المطربة الشابة ياسمينا العلوني، ارتدائها الحجاب، وذلك بعد صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مرتدية بها الحجاب، معلقة عليها: «الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، كملها على خير يارب».

وأوضحت ياسمينا، أنها لم ترتدي الحجاب بعد، وأن الصورة التي نشرتها ليست هي المرة الأولى التي تنشرها، وأن تعليقها كانت تقصد من خلاله توضيح أن حالتها الصحية تتحسن بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابة أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله أني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

وشكرت ياسمينا جمهورها لاهتمامهم ودعائهم لها، معلقة: «شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا».



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