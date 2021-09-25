 سد النهضة.. حمدوك: مستعدون لاستئناف المشاركة في أي مبادرة للتوصل إلى اتفاق - بوابة الشروق
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سد النهضة.. حمدوك: مستعدون لاستئناف المشاركة في أي مبادرة للتوصل إلى اتفاق

هديل هلال
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 6:39 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 6:39 م

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن السودان تكبد مجموعة من الأضرار إبان الملء الأحادي لسد النهضة العام الماضي، والملء الثاني خلال الأسابيع الماضية، رغم الإجراءات الاحترازية المتعددة والمكلفة التي أجراها تفاديا لتلك الآثار.

وأضاف حمدوك، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وبما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود.

وجدد استعداد بلاده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة والتحرك السلمي للوصول إلى اتفاق بملف سد النهضة يلبي مصالح كل الأطراف.


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