انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي بمطروح

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمي و موجهي الصف الرابع الابتدائي، على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسي بقاعات مركز التطوير التكنولوجي، بحضور موجهي عموم العموم الدراسية ومسئولي التعليم الابتدائي.

وشدد إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمطروح، على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات التدريب؛ لضمان اتقان المنهج وفق رؤية الوزارة، ومعرفة طرق جديدة في شرح المحتوي الدراسي لتبسيط وصول المعلومة لطلاب الصف الرابع اعتماداً علي التفكير والإبداع بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وقال جاتو إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على صقل المعلمين للمنهج الدراسي الخاص بالصف الرابع الابتدائي، ويهدف إلى وضع القواعد الأساسية لمجتمع تعليمي مصري جيد، قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات وفق رؤية مصر 2030، مع انطلاق قطار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي، الذي سيجري تطبيقة بجميع مدارس الجمهورية مع بداية الدراسة.