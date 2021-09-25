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محافظ مطروح يناقش مخطط الأحوزة العمرانية في 4 مدن

أحمد سباق
نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 6:27 م

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، اجتماعا لمراجعة مقترح مخطط الأحوزة العمرانية لعدد من مدن المحافظة، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي للأهالي بالقرى والتجمعات.

وناقش شعيب، خلال الاجتماع الأحوزة العمرانية المقترحة بمدن الحمام والعلمين والضبعة وسيوة، موجها بالإسراع في إنهاء مقترح باقي المدن، مع الرصد الميداني وتحديد ما هو على أرض الواقع، واستكمال كافة البيانات وحصر كثافة وعدد السكان والمنازل بكل تابع، تمهيداً لمناقشتها النهائية قريبا، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية والأجهزة التنفيذية المعنية.

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