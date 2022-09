كافح رجال الإطفاء في باريس، حريقا اندلع اليوم بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.

NOW - Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris.pic.twitter.com/jUbrl8VRbL