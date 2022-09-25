الاستفتاء في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا يدخل يومه الثالث

استمرت عملية التصويت في الاستفتاءات، رغم الانتقادات الدولية، في أربع مناطق أوكرانيا تحتلها روسيا لليوم الثالث اليوم الأحد، على الرغم من قصف القوات الأوكرانية.

وذكرت السلطات الموالية لروسيا أن شخصين لقيا حتفهما في فندق بالقرب من منطقة خيرسون نتيجة هجوم بصاروخ.

وقالت السلطات في مدينة ألتشيفسك في منطقة لوهانسك إن التصويت يمكن أن يتم في أماكن الاحتماء من القنابل.

من ناحية أخرى، جرى نقل مركز اقتراع في مدينة إنيرهودار في منطقة زابوريجيا لموقع أخرى بسبب القصف العنيف من الجانب الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتجرى الاستفتاءات، التي تمت على نحو عاجل، في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بشرق البلاد بالاضافة إلى زابوريجيا وخيرسون في الجنوب.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثلاثاء، حيث يُطلب من المواطنين التصويت بـ"نعم" أو "لا" على ما إذا كان ينبغي انضمام هذه المناطق للاتحاد الروسي.