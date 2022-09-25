3 آلاف شخص يتظاهرون في ألمانيا من أجل افتتاح خط نورد ستريم 2

تظاهر نحو 3000 شخص في مدينة لوبمين شمال شرقي ألمانيا اليوم الأحد من أجل افتتاح خط نورد ستريم2 الألماني الروسي وذلك بغرض توفير الطاقة بأسعار معقولة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المسيرة سارت بشكل سلمي حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

كان منظمو المسيرة يتوقعون مشاركة نحو 5000 شخص.

يذكر أن خط نورد ستريم 2 يمر من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية (تقع بها لوبمين)، وكان قد تم بناء الخط غير أن الحكومة الألمانية عرقلت تشغيله بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوقفت روسيا ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر الخط الموازي نورد ستريم1 وعزت ذلك إلى أسباب تقنية، لكن الحكومة الألمانية تعتبر هذه الأسباب ذرائع من جانب موسكو.



