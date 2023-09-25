كيشيدا: الانتهاء من وضع حزمة دعم الأسر والشركات الصغيرة اليابانية الشهر المقبل

ذكرت مصادر حكومية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم إعلان الخطوط العريضة لحزمة اقتصادية مقررة اليوم الاثنين يتوقع أن تهدف لمساعدة الأسر في التعامل مع ارتفاع الأسعار، والشركات الصغيرة لزيادة الأجور.



وقال كيشيدا إنه سيتم الانتهاء من وضع الحزمة بشكل نهائي بحلول نهاية الشهر المقبل، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.



وقال كيشيدا الأسبوع الماضي إنه سيقدم إجراءات للتعامل مع الزيادة السريعة في الأسعار ولتعزيز زخم زيادة الأجور إلى جانب تنمية الاستثمارات، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.



ومن المتوقع أن تدرس الحكومة اتخاذ تدابير مالية وضريبية للمساعدة في تحقيق زيادات هيكلية في الأجور وتوسيع قاعدة الاستثمار، بالإضافة إلى تمديد إضافي لدعم البنزين حتى عام 2024.



ويعتزم كيشيدا توجيه تعليمات للحكومة اليابانية غدا الثلاثاء لاتخاذ تدابير اقتصادية ملموسة. وسيتعين على الحكومة وضع موازنة تكميلية لتمويل هذه الحزمة الاقتصادية بحلول نهاية العام.



وقال كيشيدا إنه سيعطي تعليمات بصياغة مسودة موازنة تكميلية وعرضها على البرلمان في الوقت المناسب.



وتتألف الحزمة من أربع ركائز هي التعامل مع التضخم، وتحقيق زيادات هيكلية في الأجور وتوسيع قاعدة الاستثمار، وإصلاح المجتمع للتغلب على تراجع عدد السكان بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية، وضمان سلامة وأمن المواطنين.



ومن بين النقاط التي يرجح أن تناقش تقليل الأعباء المالية على الأسر، ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على زيادة الأجور، وإيجاد حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمارات في أشباه الموصلات ومواد أخرى رئيسية.