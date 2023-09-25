النيابة العامة: لجنة فنية لفحص أجهزة التحكم بالباخرة الغارقة في نيل المنيا

باخرة غارقة في نيل المنيا



واصلت النيابة العامة بالمنيا، تحقيقاتها في غرق الباخرة سونستا العملاقة، عقب اصطدامها بأحد أعمدة كوبري النيل العلوي بمدينة المنيا، وإنقاذ 120 عاملا كانوا علي متنها، وإصابة عامل، منذ يومين، حيث تبين من تقرير هيئة الطرق والكباري، التي عاينت أعمدة الكوبري، للتأكد من التلفيات التي أحدثتها الباخرة إثر اصطدامها بجسم الكوبري، أن الكوبري سليم، وأن الاصطدام كان بواقي خرساني حول الأعمدة أسفل الكوبري، ولم تحدث به أية تلفيات.

وكشف تقرير هيئة الطرق والكباري عقب معاينة الباخرة العملاقة، أن بها شرخ كبير، بسبب الاصطدام، وأن خبرة قائد الباخرة، نجحت في قدرته على الجنوح لشط النيل الشرقي، حيث تسبب هذا الثقب الكبير في الباخرة، في غرق نصفها، ولم يتسبب هذا العطل في إعاقة حركة الملاحة بمجري نهر النيل، وأن الممر الملاحي سليم.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال بعض المسئولين التنفيذيين بمحافظة المنيا، للإدلاء بشهادتهم حول واقعة الباخرة، تبين أن هناك عطل أصاب أجهزة التحكم قبيل وصول الباخرة للكوبري، ففقد القائد السيطرة، واصطدم بأحد أعمدة كوبري النيل العلوي.

وقررت النيابة العامة بمواصلة اللجنة الفنية المشكلة بقرار منها فحص الباخرة، والتأكد من وجود هذا العطل في أجهزه التحكم من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتعرض سفينة عملاقة الي الشحوط في عرض النيل وتوقفت أمام المتحف الآتوني من الناحية الشرقية لنهر النيل.

وعلي الفور انتقلت شرطة المسطحات المائية، وفرق الإنقاذ النهري والقيادات الأمنية، حيث تبين من المعاينة والتحريات، أن الباخرة قادمة من القاهرة وليس عليها نزلاء، وتقل 120 عاملا من العاملين بها.

وتمكنوا من الخروج قبل غرقها، وأصيب أحد عمالها فقط، وليس عليها اي نزلاء ، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام، دون وقوع أي أضرار بشرية.

ومن المقرر أن تستأنف السفينة رحلتها في نهر النيل عقب انتهاء أعمال سحبها والاطمئنان على ركابها وطاقمها.