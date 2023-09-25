الغرافة يفوز على الدحيل ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري القطري

حافظ فريق الغرافة على سجله خاليا من الهزائم في الدوري القطري لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل معيذر مع الشمال 2/2 وفوز الوكرة على المرخية 3 / صفر.

وأنهى الدحيل الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه محمد مونتاري في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تمكن الغرافة من تسجيل هدف التعادل عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 47.

وتلقى الدحيل ضربة موجعة في الدقيقة 65 بعد طرد روبين سيميدو، ليستغل الغرافة النقص العددي في صفوف منافسه، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق يوهان بولي.

ورغم النقص العددي تمكن الدحيل من تسجيل هدف التعادل عن طريق المعز علي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، إلا أن ياسين براهيمي سجل الهدف الثاني له والثالث للغرافة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الغرافة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد الدحيل عند سبع نقاط في المركز الخامس.

بهذا الفوز حافظ الغرافة على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل، تلقى الدحيل أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة. وفي المباراة الثانية، تعادل معيذر مع الشمال 2/2.

وسجل هدفي معيذر جي مبينزا وأندري سياهبوترا في الدقيقتين 59 و84، فيما سجل هدفي الشمال محمد رفيق في الدقيقة 69 وريكاردو جوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع معيذر رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع ،كما رفع الشمال رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز الوكرة على المرخية بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل أهداف الوكرة حمدي فتحي ودالا جليسون ويوسف طارق في الدقائق العاشرة و55 و88.

وشهدت المباراة إهدار محمد بن يطو لاعب الوكرة ركلة جزاء في الدقيقة 42.

ورفع الوكرة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع ،وظل فريق المرخية بلا رصيد في قاع الترتيب.