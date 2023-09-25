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توقيع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجزر البهاما

الدوحة - قنا
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 5:28 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 5:28 م

وقع جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وإزاك تشيستر كوبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، اليوم، اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجزر البهاما.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته من أجل الوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.

وعقب مراسم التوقيع اجتمع وزير المواصلات، مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، وجنجر موكسي وزير بهاما الكبرى، وزين لايت بورن وزير الدولة في وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جزر البهاما.

جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وكومنولث جزر البهاما في مجالات النقل والمواصلات، والطيران المدني، والملاحة البحرية والموانئ، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

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