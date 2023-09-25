ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه سفاجا لـ3 جثامين و13 مصابا

أرتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا إلى 3 متوفين و13 مصابا، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، ومازال المتوفين بمكان الحادث وجار نقلهم.

ترجع الواقعة عقب ورود للجهات المعنية مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه مدينة سفاجا ووجود متوفين ومصابين بالحادث، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى تجاه مدينة سفاجا اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة أ.ف.س 32 سنة باشتباه نزيف بالمخ، وكسور بالضلوع وجرح قطعى بالرأس، م.ع.ع 21 سنة بجروح قطعية بالوجه والرقبة وكسور بالضلوع، م.ص.أ 27 سنة بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وج.ك.إ 43 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ح.م.ح 19 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأ.ص.أ 24 سن بسحجات وكدمات بالجسم، وس.أ.ح 47 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وم.أ.م بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م.م.م 29 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وي.ف.س 37 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، م.ر.ع 50 سنة باشتباه نزيف بالمخ، وم.ع.م 60 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقر واشتباه كسر باليد اليسرى، وم.ن.م 41 سنة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما نتج عن الحادث وفاة ذكر مجهولة الهوية يبلغ من العمر 30 سنة، وب.ر.ه 43 سنة، م.م.م 21 سنة تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعى، وتم نقل الجثامين للمشرحة بمستشفى قنا العام.

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