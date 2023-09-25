 شائعات في عمر الـ80.. رامي إمام يتحدث عن الحالة الصحية للزعيم (فيديو) - بوابة الشروق
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شائعات في عمر الـ80.. رامي إمام يتحدث عن الحالة الصحية للزعيم (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 3:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 3:30 ص

تحدث المخرج رامي إمام، عن مستجدات الحالة الصحية لوالده الفنان عادل إمام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنّ هناك الكثير من الشائعات التي يتم تداولها عن والده طوال الفترة الماضية.

وأضاف أنّ كل مرحلة صحية في حياة أي فنان دائما ما يواكبها ترديد شائعات من نوع معين، لا سيما مع بلوغ الثمانينات من العمر، حيث تزيد الشائعات بخصوص الحالة الصحية.

وأشار إلى أن أسرة عادل إمام اعتادت على سماع هذه الشائعات بين وقت وآخر.

وتكثر الأقاويل بين حين وآخر، بخصوص الحالة الصحية لعادل إمام وتحديدا إصابته بمرض الزهايمر، في حين دأبت أسرته على نفي هذه الشائعات، وتؤكد أنه بصحة جيدة.

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