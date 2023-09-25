أفغانستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد

طلقت أفغانستان حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد اليوم الإثنين، بهدف حماية أكثر 11 مليون طفل دون سن الخامسة.

وسوف تستمر الحملة أربعة أيام.

وقال قلندر عباد، وزير الصحة بالحكومة التي ترأسها طالبان، في بيان "نحن ملتزمون مع شركائنا بالقضاء على شلل الأطفال في أفغانستان".

وأضاف "أحدث حالات الإصابة بالشلل مثيرة للقلق وحتى القضاء على شلل الأطفال بالكامل من البلاد، سوف تستمر تلك الحملات وغيرها من خدمات الصحة الأساسية".

وطلب الوزير من كل الأفغان، بما في ذلك الآباء، المشاركة في مكافحة المرض.

ووفقا للأرقام الرسمية، تم اكتشاف ما لا يقل عن خمس حالات من النوع البري من فيروس شلل الأطفال في أفغانستان خلال العام الجاري. وفي العام الماضي، تم اكتشاف حالتين في مختلف أنحاء البلاد.

وغالبا ما تواجه حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان صعوبات بسبب نظريات المؤامرة والاعتقاد أن التطعيم ضد شلل الأطفال يسبب العقم أو أنه يتم استغلال الأشخاص الذين يقدمون التطعيم في التجسس.

وقبل السيطرة على السلطة في سائر أنحاء البلاد في أغسطس 2021، كانت طالبان قد حظرت حملات التطعيم التي يمر فيها مقدمو التطعيم على المنازل في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأجرت الأمم المتحدة مفاوضات ناجحة مع طالبان لاستئناف برامج التطعيم عبر البلاد بعد عودتهم للسلطة.

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