زيلينسكي يعلن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأسبوع الماضي إن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية ستُسلم إلى كييف هذا الأسبوع.

وأضاف زيلينسكي على منصة "تليجرام": "أخبار جيدة من وزير (الدفاع رستم) عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان مسئول المشتريات العسكرية في الجيش الأمريكي، دوج بوش، قد أعلن الشهر الماضي الموافقة على إرسال الدفعة الأولى من الدبابات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وأنها ستكون في طريقها إلى أوكرانيا بحلول أوائل الخريف.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت تدريب الأوكرانيين على الدبابات في مايو الماضي بألمانيا.

وكانت الدبابات الـ31 المتجهة إلى أوكرانيا تخضع لتجديد وتحضير للشحن لعدة أشهر حتى تمت الموافقة رسمياً على نقلها في أغسطس.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة سرعت الوقت الذي تستغرقه عادة لشحن الدبابات إلى حد كبير، وذلك من خلال اتخاذ قرار في وقت سابق من هذا العام بنقل الدبابات من طراز "إم وان"، و"إيه وان" الأقدم بدلاً من الإصدار الأكثر حداثة منها.