نائب رئيس البنك الآسيوي: سعداء بمشاركة الرئيس السيسي في اجتماعاتنا السنوية

عبر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لودجر شوكنشست، عن سعادة الجميع بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

وأضاف، خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، أنّ الرئيس السيسي سيشارك بكلماته أثناء في الجلسات النقاشية.

وأشار إلى أن البنك الآسيوي يوجه عظيم الشكر لمصر وحكومتها على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، معبرا عن التقدير العميق للدعم الرائع الذي تقدمه مصر لاستضافة هذا الحدث الذي يعقد للمرة الأولى منذ 2019.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.