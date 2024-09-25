الصين تعلن عن تقديم مساعدات نقدية للفقراء

قالت الصين إنها ستقدم مساعدات نقدية لمرة واحدة للأكثر فقرا قبل يوم الثلاثاء المقبل، في إعلان نادر عن تقديم مساعدات مباشرة، وذلك بعد يوم من الكشف عن برنامج لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر التلفزيون الصيني الحكومي، أن وزراتي المالية والشؤون المدنية سوف يقدمان دعما من أجل المعيشة لفئات محتاجة من الشعب من بينهم شديدي الفقر واليتامي، وذلك قبل عطلة اليوم الوطني الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الوزيرتين أكدتا أنه يتعين على السلطات المحلية ضمان وصول المساعدات لمستحقيها قبل الأول من أكتوبر المقبل، وهو ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك من أجل إظهار " أن الحزب والحكومة يحبان المواطنين المحتاجين ويهتمان بهم".

ويأتي الإعلان عن المساعدات بعد فترة قصيرة من كشف مسؤولي الشؤون المالية والنقدية في الصين عن سلسلة من تخفيضات الفوائد وإجراءات التخفيف بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي.