شخصية وليد فواز في «برغم القانون» تُعيد الحديث عن الشخصيات التوكسيك في الدراما

يتصدر الفنان وليد فواز التريند على منصات التواصل الاجتماعي بسبب الشخصية التي يقدمها في مسلسل "برغم القانون"، التي تلعب بطولته إيمان العاصي، ويشاركها البطولة محمد محمود عبد العزيز، وهاني عادل، ومحمد القس، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وعابد عنان، وفرح يوسف، وغيرهم، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

يقدم وليد فواز في المسلسل شخصية ياسر، رجل يبدو أنه محافظ وشديد الالتزام، ولكنه حريص إلى درجة البخل على المستوى المالي، مما يسبب لزوجته (رحاب الجمل) أزمات مختلفة، كما أنه يقوم ببعض التصرفات التي تؤدي إلى أذى الآخرين، منها موقف إرشاده عن مكان أخت زوجته (إيمان العاصي) وألقي القبض عليها بسببه، وأصبح هذا المشهد من أبرز المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي من العمل، واسترجع الجمهور بعض الأدوار الأخرى له، التي جسد فيها شخصيات سلبية (توكسيك) مثل شخصية عبد الغني في مسلسل صوت وصورة، مع حنان مطاوع.

كما استدعت شخصيات وليد فواز مجموعة من الشخصيات الدرامية الأخرى التي توصف أنها (توكسيك) وفقاً لسياق الأحداث الدرامي، ومن أبرزها:

في مسلسل سابع جار قدم محمود البزاوي شخصية مجدي، رجل متزوج، لديه نشاط غير قانوني (نصاب) يتسبب في مشاكل لزوجته وبناته، مما يجعل زوجته تنفصل عنه، ويتسبب ذلك في شرخ لدى الفتيات، إحداهن توافق بالزواج من شخصية ضعيفة غير متحققة والأخرى ترفض الزواج خوفا من صورتها الاجتماعية، وحتى لا يعلم أحد أن والدها نصاب، يختفي ويظهر على فترات متباعدة، وترك مسؤولية البنات إلى والدتهن، وقدمت الشخصية في إطار اجتماعي ساخر يتناسب مع أجواء العمل.

ومن الشخصيات التي لعبت البطولة ولكن يمتلك صفات (الرجل التوكسيك) يحيى الفخراني بدور بشر عامر عبد الظاهر في مسلسل زيزينيا، وبشر رجل في نهاية مرحلة الشباب، لا يريد الزواج، يمرح بين عائلتين مختلفتين، مصرية ويونانية، ويقضي لياليه في الملاهي الليلية ومع الراقصات، وعندما يقع في غرام عايدة (آثار الحكيم) لا يتزوجها بعد أن يعدها بالارتباط ويتسبب لها في أزمة نفسية تأخذ على إثرها قرار متسرع وخاطئ بالزواج من آخر تدفع ثمنه فيما بعد، حيث تكتشف أن زوجها نصاب وكاذب.

كما أن هناك بعض الممثلين الذين برعوا في تقديم شخصية (الرجل التوكسيك) من أبرزهم الفنان إياد نصار، والذي اشتهر على السوشيال ميديا بهذا اللقب بعد عدد من الشخصيات التي لعبها، منها شخصية رياض في مسلسل حواديت الشانزليزيه، وهو رجل نصاب ولديه أكثر من حبيبة، يتلاعب بهن جميعاً، ويوجد في إحدى الأيام مقتولاً داخل ملهى ليلي، وتعترف 5 نساء بقتله نتيجة لخيانته لهن.

وأيضاً شخصية أكرم في مسلسل هذا المساء، فهو رجل ثري متزوج من فتاة تنتمي للطبقة الأرستقراطية، ولكنه يقرر في لحظة فتور زوجي تصيب علاقته بزوجته أن ينجذب ويتزوج من امرأة تنتمي للطبقة شعبية، تعمل بائعة على عربة كبدة، وعندما يعلم بحملها يطالبها بالتخلص من الجنين لأنه لن يترك زوجته الأولى ويتسبب للزوجة الثانية في ألم وجرح كبير بعد صدمتها في شخصيته.

وفي آخر شخصية قدمها في الدراما القصيرة، شخصية سيف في مسلسل إلا الطلاق، حيث يلعب دور رجل متزوج يحطم آمال زوجته في الإنجاب دائماً ويؤجلها، وعلى الجانب الآخر يتلاعب بفتيات أصغر منه سناً، ويخون زوجته معهن، ولكن في إحدى الليالي تتمكن إحداهن من الوصول لمنزله ومواجهته وبعد مشادة بينهم، تُقتل الفتاة بالخطأ على يد زوجة سيف وتصبح متهمة في جريمة قتل بسبب أفعال زوجها.

أما من أبرز شخصيات الدراما (التوكسيك) هذا العام، لعبها الفنان أحمد زاهر في مسلسل نعمة الأفوكاتو، قدم شخصية صلاح، وهو رجل متزوج تتولى زوجته أغلب مصاريف المنزل وتحبه للغاية، وتمنحه مبلغاً مالياً ضخماً حتى لا يشعر أنه أقل منها، ولكنه يتزوج عليها في السر وعندما تعلم وتواجهه يهينها ويتسبب في تعرضها لمحاولة قتل ثم يدفنها وهي على قيد الحياة في إحدى المدافن.