محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنيا لاستيعاب الامتدادات العمرانية الجديدة

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، المخطط الاستراتيجي لمدينة المنيا؛ تمهيدا لاستكمال اعتماده من وزير الإسكان وإنهاء باقي الإجراءات القانونية، مؤكدا أن اعتماد المخطط الاستراتيجي يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو غير المنتظم للمباني، وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على أهمية الإسراع في استكمال المخططات التفصيلية والإستراتيجية لبقية المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الإستراتيجي العام المعتمد، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبدالمنعم نائب رئيس المركز، والمهندسة مروة فاروق مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.