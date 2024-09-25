افتتح نقيب الصحفيين خالد البلشي ورئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران، أمس، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في الدورين الأرضي والرابع بمقر النقابة.

وتفقد البلشي وزهران أجنحة دور النشر بالمعرض، الذي يستمر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا يوم الجمعة.

وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران، أهمية المعرض للناشرين حيث وجود منافذ إضافية لتوزيع الكتاب وتوصيله للقارئ، مشيرًا إلى أهمية إتاحة نقابة الصحفيين مساحة كبيرة بهذا الشكل مجانًا لعرض الكتب خدمة لأعضائها.

وأضاف زهران للشروق: "أتوقع من الناشرين عمل تخفيضات كبيرة في هذا المعرض، تتناسب مع حصولهم على المعرض مجانًا، فهي خدمة للطرفين، وفائدة للثقافة المصرية والقوى الناعمة."

وتابع: "إن إتاحة نقابة الصحفيين مساحة بهذا الشكل مجانًا للناشرين لعرض الكتب أمر مهم، ويمكن تكراره مع نقابات أخرى، داعيًا مختلف النقابات لتبني هذه الفكرة خاصة أن هناك نقابات لها أفرع في المحافظات المختلفة، يمكن فيها إتاحة منافذ لتوزيع الكتاب بأسعار مناسبة، لنصل للمواطنين في كل مكان."

من جهته، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن هذا المعرض جزء من التعاون بين النقابة واتحاد الناشرين المصريين، ونتمنى أن يمتد لما هو أكثر سواء على مستوى التدريب، أو مستوى العلاج وتبادل تقديم الخدمات بين الاتحاد والنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة دعت عددًا من النقباء ونتمنى عمل اتفاق جماعي للعلاج بين النقابات المختلفة والاتحاد، وسنعمل على هذا الملف.

وأضاف البلشي أن هناك عددًا من المهنيين في مصر يمكنهم التفاوض على خدمة علاجية أفضل وبأسعار أفضل، وهذه دعوة من النقابة تبناها الاتحاد، لافتًا إلى أنه بناءً على البروتوكول الموقع مع اتحاد الناشرين يمكنه استخدام قاعات النقابة لعقد الندوات المختلفة بتخفيضات كبيرة، ولدينا مركز تدريب النقابة مجهز على أعلى مستوى، مؤكدًا أن وحدة المهنيين أمر مهم جدًا.

ويشارك في معرض نقابة الصحفيين للكتاب 40 دار نشر مصرية، إضافة إلى جناحين لإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تقدم كل دور النشر خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% و50% طوال فترة المعرض.

وقامت نقابة الصحفيين بتجهيز الدورين الأرضي والرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين في إطار استعادة الدور الريادي للنقابة كمنبر ثقافي لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب، وخلال الفترة القادمة.

يحتضن المعرض داخل أروقته جناحًا خاصًا لدار الشروق في الدور الرابع بمبنى النقابة، يضم مجموعة من أهم الكتب لأبرز وأشهر الكتاب بينهم كتاب "في قلب الأحداث الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير" لنبيل فهمي، و"أمة في خطر" لأحمد المسلماني، و"أحاديث برقاش: هيكل بلا حواجز" للكاتب عبد الله السناوي، و"تاريخ الفكر الصهيوني" لعبد الوهاب المسيري، و"شآبيب" لأحمد خالد توفيق، ومجموعة متنوعة أخرى من الكتب.

كما تم تخصيص أجنحة لدور النشر هي: المحروسة للنشر، والدار المصرية اللبنانية، والمرايا للثقافة، ومكتبة تنمية للنشر، والبشائر للنشر والتوزيع، والمكتبة العربية للنشر، والشركة القومية للتوزيع، ودار المعارف، وتشكيل للنشر، والوهيبي، ودار جني للنشر، وتطوير لتنمية المهارات، طفرة، الرسم بالكلمات، ديوان إيناس عبد القادر، دار العالم العربي، منشورات الربيع، الثقافية الروسية، الفؤاد للنشر، أم الدنيا للدراسات، البسمة، الصفوة لتنمية المهارات، دار زين، مبدعون، دار أطلس للنشر، مشكاة للنشر، بيت الحكمة، دار نبض القمة، الكتابة تجمعنا، كيان للنشر والتوزيع، كلمات عربية للنشر، مؤسسة إبداع للترجمة، دار الأهرامات للإصدارات القانونية، الخدمات الروحية، دار المستقبل للنشر، الشرق الأوسط للبرمجيات، مؤسسة الشرق للنشر، ودار حروف منثورة.