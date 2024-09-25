جمال القصاص: حكايات محمد عبلة ملهمة ومكتوبة بحكمة شديدة وفن كبير

أكد الكاتب جمال القصاص، أن الفنان التشكيلي محمد عبلة أبدع في كتابه "مصر ياعبلة - سنوات التكوين"، وذلك خلال ندوة مناقشة الكتاب التي نظمتها دار الشروق في مكتبة القاهرة بالزمالك، وأدارات الندوة الكاتبة داليا شمس.

وأضاف جمال القصاص، أن حكايات الكاتب محمد عبله في كتابه ملهمة ومكتوبة بحكمة شديدة وفن كبير، مشيرا إلى أن والد محمد عبلة هو بطل حقيقي وأب خرافي، وقد ساهم في خلق موهبته ثم بروزها لتظهر إلى النور.

من جهتها، أوضحت الكاتبة داليا شمس، أن هناك شخصيات في كتاب محمد عبلة وحكاياته تزيد وتقل محبتنا لهم بسبب هذه الحكايات، وعلاقتهم به.

وتابعت داليا شمس: "نرى الدور المهم الذي يلعبه المكان في لوحات ورسومات محمد عبلة وكيف يتأثر بالمحيط الذي حوله والبلاد".

جدير بالذكر أنه حضر الندوة المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، عماد أبو غازي وزير الثقافة السابق والمخرج أمير رمسيس، والكاتب الصحفي أسامة فطين، المخرج إبراهيم عبلة، السفيرة ليلى بهاء الدين، وخالد الخميسي رئيس مكتبة القاهرة، الكاتبة هبة عبد العليم، الأستاذ مصطفى الطيب، والناشط السياسي أحمد حرارة، والفنان التشكيليين عبد الوهاب عبد المحسن، الكاتبة هدى أبو زيد، الشاعرة ميسون صقر والفنانة التشكيلية عزة شعبان، والمخرج خيري بشارة، والكاتبة فيموني عكاشة.

كما حضر كل من، نادية أبو العلا المسئولة عن تنظيم نادي كتاب الشروق، الممثل ناجي شحاتة، الكاتب والفنان التشكيلي محمود عبده، الفنان سمير فؤاد المخرج عماد عبد الهادي، الكاتب محمد شعير، الروائي سعد القرش، فنان الكاريكاتير سمير عبد الغني، الفنانة التشكيلية ليلى صدقي، الفنان التشكيلي أشرف رضا، الفنانة التشكيلية علية عبدالهادي، الفنان التشكيلي أحمد عبدالكريم، وماهر حسن رئيس القسم الثقافي في جريدة المصري اليوم، والأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والأستاذ سامح سامي رئيس القسم الثقافي بجريدة الشروق ونانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسئول التسويق في دار الشروق.