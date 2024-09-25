مدبولي: لسنا سعداء بزيادة الأسعار لكن لا خيارات أو بدائل أخرى أمام الدولة لضمان توفير الخدمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة والعالم يمران بتحديات غير مسبوقة، نافيًا وجود بؤرة في العالم إلا وتعاني من مشكلات حادة وغير مسبوقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن «التحدي الأكبر لأي حكومة اليوم، متعلق بكيفية الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المسئولة عنها، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأقصى جهد وأقل قدر من المعاناة لهم».

وأكمل: «كل العالم النهاردة بيعاني، وكل الدول تعاني مشكلة وتواجه تحديات، حتى الدول الغنية عندها تحديات كبيرة جدا»، بحسب تعبيره.

وأكد حرص الحكومة المصرية على مواجهة تلك الأزمات، معقبًا: «الحكومة بالتأكيد مش سعيدة إن تحصل زيادات في الأسعار، لكننا شرحنا حجم الأعباء التي تتحملها الدولة، حتى نضمن استدامة وقدرة مصر على تحمل تلك الأعباء، في الإطار الذي تتحمله».

وأشار إلى أن الدولة ليس أمامها خيارات أو بدائل، سوى تطبيق بعض الزيادات بأسعار الخدمات، حتى تضمن استدامة تقديمها للمواطن.

وذكر أن قرار عدم قطع الكهرباء يكلف الدولة في المتوسط يتراوح ما بين 300 إلى 350 مليون دولار شهريًا، بسبب نمو الدولة وزيادة الاحتياجات.