ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية

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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بولتون مساء اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتضن ملعب الإمارات المواجهة المرتقبة بين أرسنال وبولتون، المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: بورتر.

الدفاع: كيور، نيكولاس، كالافيوري، لويس.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، إيثان نوانيري.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.