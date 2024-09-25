 ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 سبتمبر 2024 9:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة بولتون بكأس الرابطة الإنجليزية

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 سبتمبر 2024 - 8:48 م

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بولتون مساء اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتضن ملعب الإمارات المواجهة المرتقبة بين أرسنال وبولتون، المقرر انطلاقها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: بورتر.

الدفاع: كيور، نيكولاس، كالافيوري، لويس.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، إيثان نوانيري.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك