 رئيس المجلس الرئاسي في هايتي: بلادنا تخوض حربا ضد العصابات وندعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدة
الخميس 25 سبتمبر 2025 11:36 م القاهرة
رئيس المجلس الرئاسي في هايتي: بلادنا تخوض حربا ضد العصابات وندعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:31 م

دعا رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، لوران سان – سير، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده المضطربة الواقعة في الكاريبي في مواجهة ما وصفه بحرب ضد عنف العصابات المستمر والجوع الواسع الانتشار.

وتحدث لوران سان – سير  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا إن هناك ضرورة إلى تحرك عاجل لأن الناس يموتون يوميا في أنحاء هايتي.

وقال: "على بعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات من هنا، تتكشف مأساة إنسانية. كل يوم تُزهق أرواح أبرياء… وأحياء كاملة تختفي."

وأضاف سان – سير: "من المهم القول إن هايتي تشهد حربا، حربا بين مجرمين يسعون لفرض العنف كنظام اجتماعي وسكان مسلحين يقاتلون من أجل الكرامة الإنسانية والحرية."

ووفقا للأمم المتحدة، أسفر العنف بين العصابات في البلاد والشرطة، وكذلك مع مجموعات الحماية الأهلية، عن وفاة أكثر من 3100 شخص من يناير الماضي حتى يونيو الماضي، بالإضافة إلى إصابة 1189 آخرين.


