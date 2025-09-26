 الأهلي يكشف تفاصيل مستجدات ملف المدرب الأجنبي - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:16 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الأهلي يكشف تفاصيل مستجدات ملف المدرب الأجنبي

الشروق
نشر في: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:48 م | آخر تحديث: الخميس 25 سبتمبر 2025 - 11:48 م

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي مستجدات ملف البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول، في ظل البحث عنه لأكثر من 3 أسابيع.

وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت: "ملف التعاقد مع المدرب الجديد ليس سهلًا، ونعمل عليه بشكل مستمر".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك دراسة وافية للوصول لاسم يليق بمستوى وتاريخ الأهلي وهذا ما يستحقه مننا جمهور النادي".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "تربيت في الأهلي وكلنا أبنائه والنظام يضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار ولهذا أستغرب الحديث عن الخلافات".

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني، خوسيه ريبييرو من تدريب الفريق الأول، قبل حوالي 3 أسابيع، على إثر تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك