الأهلي يكشف تفاصيل مستجدات ملف المدرب الأجنبي

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي مستجدات ملف البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول، في ظل البحث عنه لأكثر من 3 أسابيع.

وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت: "ملف التعاقد مع المدرب الجديد ليس سهلًا، ونعمل عليه بشكل مستمر".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك دراسة وافية للوصول لاسم يليق بمستوى وتاريخ الأهلي وهذا ما يستحقه مننا جمهور النادي".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "تربيت في الأهلي وكلنا أبنائه والنظام يضع مصلحة النادي فوق أي اعتبار ولهذا أستغرب الحديث عن الخلافات".

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني، خوسيه ريبييرو من تدريب الفريق الأول، قبل حوالي 3 أسابيع، على إثر تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.