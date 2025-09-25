وزارة العدل الأمريكية تتحرك لتوجيه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي

تعتزم وزارة العدل الأمريكية، بدءا من اليوم الخميس، عرض ملف أمام هيئة محلفين كبرى تمهيدا لتوجيه لائحة اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، على خلفية مزاعم بتقديمه شهادة كاذبة أمام الكونجرس، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية الأخيرة لرفع الدعوى، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان على القضية.

ويأمل المسؤولون في رفع القضية أمام المحكمة الاتحادية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا خلال أيام، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدعي العام إلى توجيه اتهامات ضد كومي وغيره من خصومه السياسيين، وبعد أن أقدم ترامب الأسبوع الماضي على استبدال المدعي العام الأعلى في المكتب بمساعد من البيت الأبيض كان قد شغل منصب أحد محاميه الشخصيين.



ويُقيِّم المدعون ما إذا كان كومي قد كذب على المشرعين خلال شهادته أمام الكونجرس في 30 سبتمبر 2020 بشأن التحقيق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

وتنتهي فترة التقادم القانونية البالغة خمس سنوات لرفع الدعوى يوم الثلاثاء المقبل، لكن من المتوقع أن يسعى المدعون للحصول على لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى قبل ذلك، وفق ما أفاد به المصدران اللذان تحدثا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بمناقشة التحقيق بالاسم.

ورفض محامي كومي التعليق يوم الأربعاء، وأكد أنه لم يتلق أي مستجدات من وزارة العدل.