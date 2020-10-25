كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، عن الخطة التعاقدية للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وقال الخولي في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «نعمل بهدوء بعيد عن الضجة الإعلامية، أغلقنا على نفسنا بشكل جيد ونعمل بشكل جيد جدًا في ملف الصفقات، لم نعلن عن أي صفقة حتى الآن لأننا نريد الإعلان عن الصفقات مرة واحدة، ونلبي طلبات علي ماهر».

وعن انتقال محمود وادي، مهاجم الفريق لنادي بيراميدز، قال نائب رئيس المصري: «اليوم سيشهد جولة جديدة من المفاوضات من قبل بيراميدز من أجل التعاقد مع محمود وادي، ومفاوضات الزمالك ما زالت غير رسمية».

وعن صفقات المصري الجديدة، قال الخولي: «تربطنا بالزمالك علاقة مميزة للغاية، وطلبنا من الزمالك التعاقد مع عدد من اللاعبين في ظل العلاقات الجيدة بين الفريقين».

وتابع: «طلبنا من الزمالك التعاقد مع محمد عنتر، أحمد رفعت، محمد عبد السلام ورزاق سيسيه».

وواصل: «أشعر بتفاؤل كبير أن الموسم الجديد سيشهد مستوى مختلف للمصري ونستطيع تحقيق إنجاز يليق باسم المصري، وكذلك كمجلس إدارة نريد تحقيق بطولة للمصري قبل انتهاء مدة المجلس».

وأتم: «لم نتخذ أي قرار بخصوص خوض الانتخابات المقبلة بشكل جماعي».