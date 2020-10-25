قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن التحديث للبروتوكول العلاجي يتم بصفة مستمرة، محذرًا: «مفيش بروتوكولات عن طريق الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة تقدم دورات تدريبية مستمرة للأطباء، مؤكدًا أن الأعداد في مصر تحت السيطرة.

ونوه إلى أن تسجيل إصابات قليلة، لا يمنع الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقًا: «المصريون شعب اجتماعي، لكن هذا الانتشار والتقارب قد يجعلنا نفقد كثيرًا من أهلنا أو يعرضنا للإصابة بكورونا».

ولفت رئيس مكافحة كورونا بالصحة إلى أهمية الحذر، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن حصول فئات عمرية معينة وأصحاب الأمراض على لقاح الإنفلونزا الموسمية.