الملحقة الثقافية بالسفارة الأمريكية: أرفض التعليق على رفض مصريين تكريم «مُطبع» فرنسي في «الجونة»

كورونا ألزم السفارة الأمريكية بدعم المهرجان هذا العام افتراضياً

نهدف إلى دعم صناعة السينما في مصر

نؤمن بأن نكون جزءًا من صناعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



رفضت المُلحقة الثقافة بالسفارة الأمريكية "رايتشيل ليزلي"، التعليق على رفض فنانين ومخرجين وصحفيين مصريين، تكريم مهرجان الجونة السينمائي للممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو لمواقفه الداعمة لإسرائيل، معتبره أن هذا القرار يرجع إلى المصريين.

وقالت ليزلي في حوار لـ "الشروق"، على هامش لقاء نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة معها عبر تقنية الفيديو، تعليقا على رفض مصريين تكريم الفنان الفرنسي لزيارته إسرائيل وأشاده بها؛ "لا أريد الحديث عن ذلك. لقد قرأت العريضة التي كتبوها بخصوص رفضهم تكريمه، ولكني لا أُحبذ التعليق عليها وأنا في مصر، وأفضل أخذ رأي منظمي مهرجان الأفلام في هذا الصدد".

وكرم مهرجان الجونة الممثل الفرنسي، على الرغم من اعتراض مثقفين وفنانين ومخرجين كبار لهذا التكريم ودعوتهم منظمي المهرجان لعدم تكريم جيرارد ديبارديو لأنه "عاشق للصهيونية"؛ مؤكدين في بيان: "نعلن شديد رفضنا لهذا التكريم كمواطنين مصريين ونرفض كافة أشكال التطبيع أو المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أراضينا العربية".

وأشار السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، إلى أن "مهرجان الجونة السينمائي هو منصة هامة لدعم وتبادل الأفكار الإبداعية، وإقامة روابط دائمة بين رواة القصص الأمريكيين والمصريين"، مضيفا أنه "بالتعاون مع صناعة السينما الأمريكية نعمل على تعزيز قدرة الفنانين المصريين على رواية قصصهم بشكل فعال".

وكان السفير الأمريكي في القاهرة جوناثان كوهين، قال إن "مهرجان الجونة السينمائي هو منصة هامة لدعم وتبادل الأفكار الإبداعية، وإقامة روابط دائمة بين رواة القصص الأمريكيين والمصريين"، مشيرا إلى أنه "بالتعاون مع صناعة السينما الأمريكية نعمل على تعزيز قدرة الفنانين المصريين على رواية قصصهم بشكل فعال".

وللمرة الرابعة على التوالي، شاركت السفارة الأمريكية بالقاهرة في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام، وذلك بالشراكة مع "السينما المستقلة - Independent film"، وهي مؤسسة للأفلام السينمائية المستقلة التي يتم إنتاجها خارج منظومة الاستديوهات.

ويتضمن دعم السفارة الأمريكية هذا العام للفنانين المصريين في مهرجان الجونة، حلقة نقاش افتراضية حول صناعة السينما مع كبار المديرين التنفيذيين والمنتجين الأمريكيين للأفلام، وورشة عمل افتراضية لمدة سبعة أيام لكتابة سيناريو الأفلام القصيرة بقيادة خبراء أمريكيين، وجائزة إقامة لإثنين من صناع الأفلام المصريين؛ تتضمن جلسات افتراضية خاصة ومنظمة مع خبراء أفلام في لوس أنجلوس.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية قدمت التدريب على المهارات وقدمت الإرشاد لأكثر من 40 مخرجا مصريا، وذلك منذ أن دخلت أول مرة في شراكة مع مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.



"الشروق" أجرت حواراً مع الملحقة الثقافة بالسفارة الأمريكية، ريتشيل ليزلي، على هامش لقاء نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة معها عبر الفيديو بتطبيق "زووم"، وفي السطور التالية تفاصيل الحوار: