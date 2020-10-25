جونز هوبكنز: تسجيل 83 ألفا و718 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى أكثر من 8.5 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 83 ألفا و718 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 224 ألفا و891 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.