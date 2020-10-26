أكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أن مجلس الإدارة قرر إقالة المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية، على يد نادي نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، على ملعب مولاي الأمير عبد الله.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن الإدارة عملت على توفير كافة مطلبات النجاح للفريق والتركيز الشديد وعزل اللاعبين والجهاز الفني بالكامل عن كل ما يثار في وسائل الإعلام حول رحيل أي لاعب أو الجهاز الفني بنهاية الموسم.

وشدد المصدر «الإدارة اعطت المدرب الكرواتي فرصة نهائية، وهي الفوز بلقب الكونفدرالية، وذلك بعدما فشل في إدارة المباريات الهامة للفريق وعلى رأسها مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي رغم طرد عمرو السولية في الدقيقة 40، بجانب خسارته من الزمالك وبات مهددا بخسارة لقب الوصيف المؤهل للمشاركة في دوري الأبطال بالموسم المقبل، والخروج من الكأس على يد طلائع الجيش، إلا أن ذلك لم يحدث».

وشدد «الإدارة قررت رحيل المدرب الكرواتي فورا بعد خسارة لقب الكونفدرالية، وسيعقد المجلس اجتماع خلال ساعات لاختيار المدرب الجديد للفريق».

وأوضح «إيهاب جلال المرشح الأقوى لخلافة تشاتشيتش، بجانب عرض السيرة الذاتية لبعض المدربين من أوروبا وأمريكا اللاتينية».