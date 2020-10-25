براجانتينو يواصل انتفاضته في الدوري البرازيلي ويضاعف محنة جوياس

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واصل براجانتينو انتفاضته في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتغلب على جوياس 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

ورفع براجانتينو رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر بعغدما حقق انتصاره الثاني على التوالي ، وتجمد رصيد جوياس عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير بجدول المسابقة.

وأنهى براجانتينو الشوط الأول لصالحه بهدف سجله يتالو جوزيه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، أضاف كلاوديو لويز رودريجيز (كلاودينهو) الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83 .