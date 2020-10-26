العناني وحواس يحصلان على وسام الاستحقاق من بولندا

في حفل كبير بحديقة السفارة البولندية بالقاهرة، منحت الحكومة البولندية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات، وسام الاستحقاق للحكومة البولندية.

وسلم ميهاو وابيندا، سفير دولة بولندا بالقاهرة، الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس وسام الاستحقاق البولندي.

وخلال الحفل قال "وابيندا" إن الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس مُنحا الوسام؛ من أجل الجهود والإنجازات التي قاما بها في مجال علم الآثار والمساهمات البارزة في التعاون بين بولندا ومصر في مجال العمل الأثري والسياحي.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور خالد العناني، خلال كلمته التي ألقاها بالحفل، عن سعادته باستحقاقه هذا الوسام من دولة بولندا، التي تربطها بمصر علاقات صداقة وتعاون قوية في جميع المجالات، خاصة القطاع السياحي والأثري، حيث كانت من أولى البلاد التي قام بزيارتها بعد الفتح التدريجي إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار العناني إلى التعاون الكبير بين مصر وبولندا في مجال الآثار حيث قام بافتتاح ڤيلا الطيور في كوم الدكة بالإسكندرية ومقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالأقصر، وذلك بعد أعمال ترميمهما.

وأوضح أن بولندا من بين أفضل 10 أسواق مصدرة للسياحة لمصر، حيث استقبلت مصر أكثر من 400000 سائح بولندي في عام 2019.

ومع استئناف الرحلات الدولية بعد فترة التوقف التي تسبب فيها فيروس كورونا، وضعت بولندا مصر في منطقة السفر الخضراء، واستؤنفت الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم في أغسطس الماضي.

وفي كلمته، أشار الدكتور زاهي حواس إلى التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة في مجال العمل الأثري وتدريب الأثريين.