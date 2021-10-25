 الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان وتؤكد دعمها لشعبه - بوابة الشروق
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الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان وتؤكد دعمها لشعبه

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 7:45 م

قالت دولة الإمارات إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات حرص الدولة على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

وشددت الوزارة في بيان اليوم الاثنين على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

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