 السفارة الأمريكية لدى الخرطوم تدعو الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية لدى الخرطوم تدعو الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي


نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 3:19 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 3:19 م
أعربت السفارة الأمريكية لدى السودان عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة"، مشددة على "إدانة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي".

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "تشعر سفارة الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، وتدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضافت: "ندعو جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".

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