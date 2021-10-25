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تراجع كبير للأسهم اليابانية في بداية أسبوع التداول

البورصة اليابانية
البورصة اليابانية
طوكيو - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:37 ص

استهلت الأسهم اليابانية تعاملات أسبوع التداول الجديد، اليوم الاثنين، بتراجع كبير بعد المكاسب الطفيفة التي حققتها خلال الجلسات السابقة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 اليوم بمقدار 256.58 نقطة بما يعادل 0.90% إلى 28544.27 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 28506.51 نقطة.

وتراجع سهم مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك جروب بحوالي 4% في حين تراجع سهم شركة يونيكلو المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة فاست ريتيلنج بأكثر من 4%. وتراجع سهم هوندا موتور للسيارات بنسبة 0.2% وسهم تويوتا موتور بأكثر من 1%.

وفي أسواق الصرف جرى تداول الين الياباني بأكثر من 113 ين لكل دولار.


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