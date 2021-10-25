تراجع كبير للأسهم اليابانية في بداية أسبوع التداول

استهلت الأسهم اليابانية تعاملات أسبوع التداول الجديد، اليوم الاثنين، بتراجع كبير بعد المكاسب الطفيفة التي حققتها خلال الجلسات السابقة.
وتراجع مؤشر نيكي 225 اليوم بمقدار 256.58 نقطة بما يعادل 0.90% إلى 28544.27 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 28506.51 نقطة.
وتراجع سهم مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك جروب بحوالي 4% في حين تراجع سهم شركة يونيكلو المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة فاست ريتيلنج بأكثر من 4%. وتراجع سهم هوندا موتور للسيارات بنسبة 0.2% وسهم تويوتا موتور بأكثر من 1%.
وفي أسواق الصرف جرى تداول الين الياباني بأكثر من 113 ين لكل دولار.