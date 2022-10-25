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محمد السويدي: يجب تطبيق الشمول المالي في كل القطاعات

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:25 ص
قال المهندس محمد زكي السويدي، الشريك الصناعي لمؤسسة السويدي للتنمية، إن الشمول المالي يجب أن يشمل كل القطاعات.

وأضاف، خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه لا يجب الاعتماد على النقد النقدي (الكاش)، بل يجب تقنين الأمر عبر مصارف.

ولفت إلى أن ترك الأمر بالدفع الكاش يفتح الباب أمام ممارسات غير رسمية وربما ضارة بالدولة وأمنها.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

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