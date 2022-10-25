مديرة مهرجان الموسيقى العربية تعتذر للجمهور بسبب تأخر انطلاق الحفل

اعتذرت الدكتورة جيهان مرسي مديرة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، لجمهور الليلة السادسة من فعاليات الدورة الـ31، على تأخير انطلاق الحفل، والذي جاء بسبب الظروف الخارجة عن إرادة إدارة المهرجان، ونقل الحفل إلى المسرح الكبير بدلا منمسرح النافورة.

وقالت جيهان مرسي للجمهور: "أنا باعتذر لكم عن تأخير الحفل، بسبب الظروف التي ليس لنا دخل بها، ففاجأتنا الأمطار قبل وقت قليل من الحفل"، مشيرة إلى أن مسرح كان جاهزا لاستقبال الحفل، كما وجهت إليهم الشكر على حرصهم على حضور حفل اليوم في ظل سوء الطقس.

وافتتحت الفنانة الشابة آيات فاروق، حفلات الليلة السادسة، بفقرتها الغنائية، والتي بدأتها بأغنية "حمدلله ع السلامة".

ونقلت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، حفلات اليوم الثلاثاء، إلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بدلا من مسرح النافورة، وذلك بسبب الأمطار.

ويقام اليوم حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقها فاصلا للفنان اللبنانى رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود، إلى جانب فقرة غنائية لمطربة الاوبرا آيات فاروق وأخرى موسيقية لعازف التشيللو عماد عاشور.

وبالتزامن على مسرح الجمهورية تعرض فرقة المعهد العالى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالى للباليه والمعهد العالى للفنون المسرحية أوبريت العشرة الطيبة من إلحان سيد الدرويش، تأليف محمد تيمور وازجال بيرم التونسي ومن إخراج ضياء الدين زكريا.