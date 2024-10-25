كاف يعلن حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقمي تحكيم مباراة مصر وكاب فيردي، ومصر وبوتسوانا ، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في المغرب.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيف بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة.

وأسند كاف إدارة مباراة مصر وكاب فيردي لـ إبراهيم كاليلو توريه، حكما للساحة، يعاونه الثنائي أدو هيرمان ديزيريه نجوه ونوهو واتارا، بينما يتواجد هيوز موديست ريتشارد كوكور حكما رابعا للمباراة.

كما عين كاف طاقم تحكيم مباراة مصر وبوتسوانا ويتولى عبدالله جاميه إدارة المباراة حكما للساحة، يعاونه الثنائي مصطفى بوجانج، عبد العزيز بوليل جاوو، في حين يتواجد لامين جاميه حكما رابعا للمباراة.

وحسم منتخب مصر التأهل إلى النهائيات بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الأربعة الأولى من التصفيات، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.