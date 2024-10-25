وزير الري يوجه بإعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي دون أزمات

عقد وزير الري، هاني سويلم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان، وخصوصًا في زمام ترعة وادي النقرة وفروعها، بالإضافة إلى ترعتي دراو والطويسة.

جاء الاجتماع في إطار الاستعداد لموسم الشتاء، حيث وجه الوزير بإعداد خطة عاجلة لضمان سير الموسم دون أي أزمات أو شكاوى من المنتفعين.

وأوضح الوزير، بحسب بيان اليوم، أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، لضمان تشغيل محطات (النقرة، الطويسة، دراو) ومتابعة حالة الترع الرئيسية والفرعية بما يتوافق مع متطلبات الري في المنطقة من حيث توقيتات وساعات التشغيل.

كما طلب الوزير إجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمنطقة وادي النقرة بالتعاون بين مصلحتي الري والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومي لبحوث المياه. ويشمل ذلك دراسة حالة تشغيل وصيانة المحطات ووضع خطة لإمكانية التحول إلى نظام الري الحديث بالمنطقة.

وأكد سويلم أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة وادي النقرة، لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، لضمان وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.