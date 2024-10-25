ضبط 6 أطنان و600 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر في الشرقية

نفذت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكثفة بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتحرير عدة محاضر ضد أصحاب المحال والمخازن المخالفة.

شملت المضبوطات نصف طن دقيق فاخر مجهول المصدر داخل مخبز أفرنجي، وتم تحرير المحضر رقم 11605 جنح العاشر من رمضان ضد صاحب المخبز.

كما تم تحرير المحضر رقم 11606 ضد صاحب مخزن مواد غذائية بعد ضبط 1500 كيلو من الأرز مجهول المصدر و50 كرتونة زيت طعام بإجمالي 600 زجاجة زيت.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير المحضر رقم 11607 بعد ضبط 40 شيكارة سكر ناعم، وزن كل شيكارة 50 كيلو، بإجمالي 2 طن، وضبط 2 طن من ملح الطعام مجهول المصدر وتحرير المحضر رقم 11608 ضد صاحب المخزن.