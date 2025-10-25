تنظيف شاطئ أبطال التحدي المجاني بالإسكندرية ضمن حملات الحفاظ على البيئة

وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية بدعم المبادرات البيئية والمجتمعية الهادفة إلى الحفاظ على نظافة واستدامة شواطئها، حيث انطلقت اليوم حملة تنظيف شاطئ أبطال التحدي، والتي تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها المحافظة للحفاظ على البيئة البحرية لمدينة الإسكندرية.

وقد نُفذت الحملة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية ، ووزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة لغرب الدلتا، وجامعة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من ١٥٠ طالبا وطالبة من جامعة الإسكندرية، في إطار تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في حماية البيئة.

وشهدت فعاليات الحملة تنظيف شاطئ أبطال التحدي المجاني لذوي الهمم، أحد النماذج المضيئة للشواطئ الدامجة والمجهزة لخدمة جميع الفئات.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية محافظة الإسكندرية لرفع الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، والحفاظ على نظافة وجمال الشواطئ بما يليق بمكانة المدينة كعروس البحر المتوسط.