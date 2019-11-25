يجري إطلاق القمر المصري «طيبة-1»، مساء اليوم الاثنين، من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية، في تمام الساعة 11.8 دقائق، بعد التأكد من جاهزية الأجهزة والمعدات الأرضية الخاصة بإطلاق الصاروخ أريان 5 الحامل للقمر الصناعي المصري.

وتقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات (طيبة -1)، يوم الجمعة الماضية لمدة 24 ساعة لأسباب فنية.

وسيتم إطلاق القمر الصناعي المصري بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق (آريان-5) من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

ومن المنتظر أن يساهم القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات في تحسين البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت وجذب الاستثمارات مستقبلًا.

وستدير وكالة الفضاء المصرية، القمر الصناعي من مركز للتحكم في القاهرة.

وتم الانتهاء من عمليات اختبار أنظمة القمر الاصطناعي للتأكد من سلامتها، كما تم اختبار التوائم الميكانيكية والكهربائية بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، وكذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة 15عاما، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وقام بتصميم وتنفيذ القمر شركتا "آيرباص" و"تاليس ألينيا" الفرنسيتان، وستقوم بإطلاقه شركة "آريان سبيس" على صاروخ "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي.

وقال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لرويترز ”القمر سيوفر شبكة اتصالات موازية للشبكة الأرضية الحالية ويقدم لمصر بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات“. وأضاف ”نمو الاقتصاد يعتمد على تواجد شبكة اتصالات قوية“.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القمر سوف يساهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسع النطاق للمناطق النائية والمنعزلة لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

كما سيساهم في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب. هذا بالإضافة إلى المساهمة في توفير خدمات الإنترنت واسع النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.

وأضافت الوزارة أنه انطلاقا من جهود مصر للتعاون مع الدول الأفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

جدير بالذكر أن "طيبة-1" هو القمر الأول في سلسلة أقمار "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وأفريقيا.

ويشمل نطاق تغطية القمر طيبة-1 بعض دول الجوار العربية والإفريقية.