وزير الداخلية الجزائري: الوضع الوبائي لكورونا حاليا لا يستدعى وقف الدراسة

أكد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري ، اليوم الأربعاء ، أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في البلاد حاليا لا يستدعى وقف الدراسة.



وقال بلجود في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "وزارة التربية الوطنية تتابع بالتنسيق مع مختلف المختصين كل ما يجري على مستوى جميع المؤسسات التعليمية في البلاد".



وأضاف "إن الأمور عادية جدا إلى يومنا هذا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة في وقتها"، مشددا على أهمية احترام البروتوكول الصحي بكافة المؤسسات التعليمية وتطبيقه بصرامة بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ، مؤكدا أن الوضع بالمدارس الابتدائية لا يستدعي القلق.



وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تطور فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات لتخفيف الضغط على الأطقم الطبية.



وأشار إلى أن جميع الإمكانيات متوفرة في الوقت الراهن من كمامات وأجهزة أوكسجين، ودعا المواطنين إلى الالتزام بجميع التدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا ومكافحة هذه الجائحة.