ننشر النتائج الأولية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في قنا

أعلنت اللجان القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، نتائج جولة الإعادة التي أجريت في الدوائر الأربعة المخصصة للمحافظة، والتي تنافس في الإعادة خلالها 18 مرشحًا للمنافسة على 9 مقاعد، مع تأكيد اللجنة المشرفة على الانتخابات بأنها نتائج عددية للجان.

ففي الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز قنا أعلنت اللجنة فوز كل من "العمدة مبارك عامر، مرشح مستقبل وطن من قبيلة "العرب" وحصل على 47319 صوتًا، ومصطفى محمود، مرشح مستقبل وطن من قبيلة "الأشراف" وحصل على 41664 صوتًا، فيما حصل المرشحان كل من اللواء جمال النجار، مرشح الشعب الجمهوري من قبيلة "الأشراف" على 36457 صوتًا، وسعد الخيام مرشح مستقبل وطن من قبيلة "الحميدات" على 41054 صوتًا.

أما الدائرة الثانية ومقرها مراكز قوص وقفط ونقادة أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز كل من "المرشح محمد طايع سعد نصرالله، مرشح حزب "مستقبل وطن" وحصل على 43795 صوتًا، والمرشح أشرف أبو الفضل "مستقل" وحصل على 47480 صوتًا، بينما حصل المرشحان أبو الحسن حسن الجزار مرشح "مستقبل وطن" على 39488 صوتًا، والمرشح محمد كامل أحمد الصغير وشهرته محمد كامل فتحى مرشح "مستقبل وطن" على 42453 صوتًا.

أما الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، فأسفرت جولة الإعادة عن فوز كل من اللواء خالد خلف الله، مرشح "مستقبل وطن" وحصل على 70846 صوتًا، واللواء سيد فؤاد أبو زيد مرشح "حماة الوطن" على 48918 صوتًا، والعمدة سيد المنوفي، مرشح حزب "الشعب الجمهوري" وحصل على 42906 صوتًا، فيما حصل الخاسران كل من عبد الباسط عبد النبي، "مستقل" على 36543 صوتًا، ومحمد جاب الله، مرشح "حماة الوطن" على 31933 صوتًا، وماجد طوبيا "مستقل" على 37825 صوتًا.

أما الدائرة الرابعة ومقرها مركزى فرشوط وأبوتشت، فأعلنت اللجنة القضائية فوز كل من اللواء عبد الفتاح الشحات، "مستقل" وحصل على 43216 صوتًا، وخالد أبو نحول، مرشح "حزب الشعب الجمهوري" على 43044 صوتًا، فيما حصل باقي المرشحين كل من صلاح أبو الليل، مرشح "مستقبل وطن" على 37888 صوتًا، وحسام أمين عيسى، مرشح "مستقبل وطن" على 36318 صوتًا.