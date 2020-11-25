جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية في منفذ أرقين، برئاسة الأستاذ حمدي محمد مكي مدير الجمرك، من ضبط محاوله تهريب كمية من المعادن الثمينة، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرتي معلومات مقدمتين من النقيب محمد بكري، رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين، ومعاونه طاهر شحاته، والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر، والسيد عبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام الراكب "ع. أ. م" سوداني الجنسية تهريب كمية من المعادن الثمينة مخبأة معه بعيدًا عن أعين رجال الجمارك في الأتوبيسات القادمة من السودان.

وبالعرض على الأستاذ حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من السادة ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه وعلي عبد اللطيف، مأموري الجمرك، لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 4 قطع يشتبه في كونها من معدن الذهب الثمين، مخبأة تحت ملابسه الداخلية بوزن إجمالي 1900 جرام تقريبًا قابلة للعجز والزيادة.

وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي 31 لسنة 2020، وحرر المحضر الأستاذ محمود مختار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.