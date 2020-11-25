أكثر من 42 ألف لاجئ إثيوبي بمعسكرات شرق السودان



قال رئيس لجنة الطوارئ للوافدين بمعتمدية اللاجئين في السودان، الدكتور بلال أحمد موسى، إن اللاجئين الإثيوبيين بولايتى القضارف وكسلا بلغ 42 ألفًا و217 لاجئًا، حيث بلغ عددهم في معسكر حندايل 26 ألفًا و869 لاجئًا وفي القرية ثمانية 15 ألفًاو348 لاجئًا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، ناشد «موسى» في مؤتمر صحفي بمفوضية اللاجئين اليوم الحكومة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بتقديم الخدمات والتدخل، وذلك للأعداد الكثيرة للاجئين الإثيوبيين بولايتي القضارف وكسلا.



وأشار إلى تقديم الخدمات لهم بصورة مستمرة عبر الهلال الأحمر السوداني والشركاء، مؤكدًا إقامة معسكرات ثابتة لهم في أم راكوبة.



من جانبه قال رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الدكتور الفاضل عامر، أن فريقا من الهلال الأحمر السوداني زار ولايتي القضارف وكسلا وتعرف على الأوضاع والاحتياجات وتقديم المساعدات من إيواء ورعاية صحية ودعم نفسي للاجئين، بالإضافة الى تكثيف الجهود باستقطاب الدعم المحلي والدولي للاجئين.