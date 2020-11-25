بيليه يودع مارادونا برسالة مؤثرة

ودع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، صديقه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

ونشر بيليه عبر حسابه الشخصي صورة له رفقة مارادونا موجهاً له رسالة بعد دقائق من وفاته إثر ازمة صحية.

وقال بيليه في رسالته المؤثرة "لقد فقدت صديقاً عظيماً وخسر العالم أسطورة، لا يزال هناك الكثير من الكلمات، ولكن في حالياً، أتمنى ان يعطي الله القوة لعائلته وأصدقائه، وأتمني أن نلعب الكرة معاً في السماء".

وأعلن التلفزيون الأرجنتيني، منذ قليل عن وفاة نجم كرة القدم دييجو مارادونا، بعد تعرضه لسكتة قلبية فى منزله.