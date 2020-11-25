محافظ الدقهلية: إنهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبري الجامعة

شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على ضرورة حصر الأراضي الفضاء بنطاق الوحدات المحلية؛ لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة مختار لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ووافق المجلس في اجتماعه على تخصيص قطعتي أرض بمدينة جمصة؛ لإقامة إسكان اجتماعي عليها، الأولى بمساحة 49 ألف متر مربع، والثانية بمساحة 118 ألف متر مربع، باجمالي مساحة 93.6 فدان تقريبًا.

ووجه مختار بسرعة السير في إجراءات تنفيذ نفق ميت خميس الذي تمت الموافقة على تنفيذه، ضمن خطة الدولة لحل المشكلات المرورية بالمنطقة.

وقال إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة المنصورة، ووجه بالعمل على إنهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبري الجامعة، بتكلفة 186 مليون جنيه، وكذا المدخل الجديد لطلخا على محور شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه.

وفى ذات السياق، وافق المجلس على نزع المكلية لتنفيذ محور حر شرق الرياح التوفيقي بطريق بنها الحر (هلا/ ميت غمر)، حتى صهرجت الكبرى لسيولة الحركة المرورية واختصار المسافة والوقت، والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة العامة للطرق.

وأوضح أن حجم الانفاق على المشروعات التنموية والقومية في كافة قطاعات المرافق والخدمات بلغ مليارًا و400 مليون جنيه، منها (501 مليون جنيه خطة استثمارية- 112 مليون جنيه من الصناديق الخاصة- 33 مليون جنيه مشاركة مجتمعية).

وأضاف أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تطوير المشروعات القائمة، أو تنفيذ وإقامة مشروعات جديدة في كافة المجالات.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتواصل أعمال التطهير والتعقيم، والحرص من قبل العاملين على ارتداء الكمامات بمواقع العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى نشرالوعي بين المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية، والتفاعل الفوري لمواجهة أي تداعيات بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا.