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مبيعات التجزئة في الدنمارك ترتفع في أكتوبر للمرة الأولى في 4 أشهر

نمو مبيعات التجزئة في الدنمارك - ارشيفية
نمو مبيعات التجزئة في الدنمارك - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 2:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 2:03 م
أفادت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات في الدنمارك، اليوم الأربعاء، بأن مبيعات التجزئة ارتفعت في أكتوبر الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة معدلة موسميا بلغت 2ر8% على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجع بنسبة 1ر1% في سبتمبر.

وارتفعت مبيعات الملابس والسلع الأخرى بنسبة 5ر13% على أساس شهري في أكتوبر، كما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والبقالة، والمواد الاستهلاكية الأخرى بنسبة 4ر3% و6ر11% على التوالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6ر13% في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 2ر4% في الشهر السابق.

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