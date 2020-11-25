مبيعات التجزئة في الدنمارك ترتفع في أكتوبر للمرة الأولى في 4 أشهر

أفادت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات في الدنمارك، اليوم الأربعاء، بأن مبيعات التجزئة ارتفعت في أكتوبر الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر.



وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة معدلة موسميا بلغت 2ر8% على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجع بنسبة 1ر1% في سبتمبر.



وارتفعت مبيعات الملابس والسلع الأخرى بنسبة 5ر13% على أساس شهري في أكتوبر، كما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والبقالة، والمواد الاستهلاكية الأخرى بنسبة 4ر3% و6ر11% على التوالي.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6ر13% في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 2ر4% في الشهر السابق.